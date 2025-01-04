РИА: раненные при атаке ВСУ донецкие журналистки продолжат лечение амбулаторно

Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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