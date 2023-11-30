Иранский дрон-камикадзе Shahed-238: новое средство воздушной атаки Елена ВайленкоИранские инженеры представили миру новый дрон-камикадзе под названием Shahed-238 с инновационными характеристиками.
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