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Иранский дрон-камикадзе Shahed-238: новое средство воздушной атаки

Иранский дрон-камикадзе Shahed-238: новое средство воздушной атаки

Иранский дрон-камикадзе Shahed-238: новое средство воздушной атаки Елена ВайленкоИранские инженеры представили миру новый дрон-камикадзе под названием Shahed-238 с инновационными характеристиками.

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