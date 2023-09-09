Прочитав крик души Гарбузова в Независимой, который можно выразить простыми словами, обращенными к нам, к русским, мол «куда же вы со своим рылом да в калашный ряд», решился задаться единственным вопросом.
Павел Данилин: Читаешь этого Гарбузова, и есть такое слово «испанский стыд»
Комментарии
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Александр Григоров
ну неужели ему нельзя дать хоть пятерик без права досрочки и с последующей высылкой
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2 час.
ЮЛ
Юрий Латов
С Гарбузовым можно и нужно спорить, но по среднедушевым показателям мы пока около Португалии. А валовые показатели существенно зависят от численности населения, так что по ним США конечно могут уступать и Китаю, и Индии
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1 час.
андрей андреев
а что Гарбузов в своей статье сказал неправильно? Что США доминирует на мировой арене? По-моему, это видят все здравомыслящие люди. Они сколотили коалицию против России, русские убивают русских тысячами - это их главная цель, доллар силен по-прежнему, Россия продолжает торговлю с США и Западом как-будто никакой войны нет...Гнев властей вызвал переход на личность Президента. Его критиковать нельзя. Уверен, большинство людей в России желает победы, но пока что наблюдается обратное. увы...И это все видят.
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1 час.
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