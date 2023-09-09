Павел Данилин: Читаешь этого Гарбузова, и есть такое слово «испанский стыд»

Александр Григоров ну неужели ему нельзя дать хоть пятерик без права досрочки и с последующей высылкой

ЮЛ Юрий Латов С Гарбузовым можно и нужно спорить, но по среднедушевым показателям мы пока около Португалии. А валовые показатели существенно зависят от численности населения, так что по ним США конечно могут уступать и Китаю, и Индии