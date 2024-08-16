Патрушев: Россия придерживается политики мирного развития Арктики

Россия придерживается политики мирного развития Арктического региона, эти вопрос будут обсуждаться Советом по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, который создается в Морской коллегии, заявил в интервью "Известиям" помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.