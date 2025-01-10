Джокович не стал отвечать, есть ли у него доказательства того, что его отравили в Австралии

На пресс-конференции перед стартом Australian Open его спросили: «У вас есть доказательства, которую связывают высокий уровень тяжелых металлов в крови с едой, которой вас кормили в гостинице для задержанных?» «Слушайте, статья GQ вчера вышла онлайн.
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