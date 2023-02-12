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Обвиняемую в мошенничестве оставили без зарплаты // Суд отклонил иск фигурантки дела о попытке похитить фармкомпанию

Обвиняемую в мошенничестве оставили без зарплаты // Суд отклонил иск фигурантки дела о попытке похитить фармкомпанию

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) отказал в гражданском иске известному аудитору Елене Лоссь, которая, напомним, обвиняется в попытке хищения компании «Фармсервис» и махинациях с закупками оборудования на общую сумму около 320 млн руб.

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