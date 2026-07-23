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Обзор матча МЛ Витебск – Сутьеска Никшич (3:0) в Лига Конференций, 23 июля 2026 года

23 июля 2026 года «МЛ Витебск» разгромил «Сутьеску Никшич» со счетом 3:0 в первом матче квалификации Лиги Конференций на Городском стадионе Мезекевешд в Венгрии.

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