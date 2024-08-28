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Еще одна страна начала блокировать российские платежи

Еще одна страна начала блокировать российские платежи

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну.

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