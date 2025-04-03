Вскрылась правда о главных причинах миграционной проблемы России

ВУ

Владимир Уфимцев

Да, вы правы, потому что все законы в 90е годы для России готовились специалистами из Соединённых Штатов, а им усиленно помогали "наши" специалисты-евреи... Правда, все они сегодня уже "не с нами" - домой уехали, на землю обетованную... заработав на нас с вами миллионы-миллиарды, на безбедную старость...