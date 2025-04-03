БлокнотРУ Проблема с мигрантами появилась из-за западной идеологии, которой удалось проникнуть в законодательную сферу, объяснил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Вскрылась правда о главных причинах миграционной проблемы России
Комментарии
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alik3456 Джексон
Даже арестовывать не надо, враг должен быть ликвидирован.
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6 час.
alik3456 Джексон
Хорошая америка - мёртвая америка...
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6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да, вы правы, потому что все законы в 90е годы для России готовились специалистами из Соединённых Штатов, а им усиленно помогали "наши" специалисты-евреи... Правда, все они сегодня уже "не с нами" - домой уехали, на землю обетованную... заработав на нас с вами миллионы-миллиарды, на безбедную старость...
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5 час.
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