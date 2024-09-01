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Для тушения пожара на Московском НПЗ привлекли дополнительные подразделения

Для тушения пожара на Московском НПЗ привлекли дополнительные подразделения

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о необходимости привлечения дополнительных подразделений для тушения пожара пятого уровня сложности, который произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне результате атаки украинского беспилотника.

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