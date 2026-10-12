Собянин: еще 15 дронов уничтожено на подлете к Москве

Еще 15 БПЛА попытались атаковать столицу. Об этом написал на канале в мессенджере «Максе» мэр города Сергей Собянин.
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