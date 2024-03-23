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Тренер сборной Германии Нагельсманн объявил, что основным вратарем на Евро будет Нойер

Тренер сборной Германии Нагельсманн объявил, что основным вратарем на Евро будет Нойер

37-летний Мануэль Нойер этим летом займет место в воротах хозяев чемпионата Европы. Об этом заявил главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн, который предпочел ветерана «Баварии» Марку-Андре тер Штегену из «Барселоны».

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