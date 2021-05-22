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"Нежность разбита": в отношениях 3 знаков зодиака звезды поставят "жирную точку" в июне

"Нежность разбита": в отношениях 3 знаков зодиака звезды поставят "жирную точку" в июне

Астрологи назвали знаки зодиака, чье лето начнется с невероятной любовной драмы. В отношениях представителей 3 созвездий вскоре будет поставлена "жирная точка".

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