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Аргументы и Факты

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Зеленского заменят, кандидат готов: главная новость СВО 14 октября

Зеленского заменят, кандидат готов: главная новость СВО 14 октября

Список из четырех возможных кандидатов на пост президента Украины представил американский журнал Newsweek после заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости замены Зеленского.

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