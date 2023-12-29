Сбился с дороги: в Челябинской области в буран замерзал человек

Терпящего бедствие 46-летнего мужчину в кромешной тьме с фонариком искал деревенский полицейский.Ночью 29 декабря, буран, между деревнями Втора Ключевка и Болотово в Чебаркульском районе (Челябинская область) заблудился 46-летний человек.