Наш потерянный мир

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Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

Положение Луганской Народной Республики все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения явлется обеспечение безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником.

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