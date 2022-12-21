Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

Положение Луганской Народной Республики все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения явлется обеспечение безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником.
Положение Луганской Народной Республики все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения явлется обеспечение безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником.
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