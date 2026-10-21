В этом могут помочь и домашние блюда из продуктов, богатых витаминами, отметила эксперт При заболевании гриппом облегчить самочувствие помогут витамины А, С, D и микроэлемент цинк, рассказала РИА Новости доктор биологических наук Гульфира Байрамгулова.