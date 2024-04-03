Появились фото со стройплощадки гигантского кинотеатра «Мукааб» в Саудовской Аравии

Строительство «Мукааба» / © SaudiProject Сейчас в столице Саудовской Аравии на месте строящегося здания, которое будет включать в себя множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты, идут земляные работы и подготовка фундамента.
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