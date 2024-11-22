Песков: мигранты нужны России, и мы приветствуем их приезд Мигранты нужны России для динамичного развития в условиях напряженной ситуации с демографией, пояснил Песков.
Почему в России приветствуют мигрантов
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Приветствует только прогнившая элита типа Пескова, которая живет в особняках с охраной, спрятавшая детей за бугром и ворочащая миллионами неправомерно нахапанных не деревянных средств, присосавшись к бюджетному мешку.
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