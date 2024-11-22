Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему в России приветствуют мигрантов

Почему в России приветствуют мигрантов

Песков: мигранты нужны России, и мы приветствуем их приезд Мигранты нужны России для динамичного развития в условиях напряженной ситуации с демографией, пояснил Песков.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Приветствует только прогнившая элита типа Пескова, которая живет в особняках с охраной, спрятавшая детей за бугром и ворочащая миллионами  неправомерно нахапанных не деревянных средств, присосавшись к бюджетному мешку.
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