Почему в России приветствуют мигрантов

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ruslava Митькина

Приветствует только прогнившая элита типа Пескова, которая живет в особняках с охраной, спрятавшая детей за бугром и ворочащая миллионами неправомерно нахапанных не деревянных средств, присосавшись к бюджетному мешку.