Ландо Норрис: «не думаю, что нам бы хватило скорости для того, чтобы пройти Ферстаппена»

Норрис высказался о выступлении в спринте перед Гран-при Австрии. Пилот «Макларена», стартовавший со второй позиции, сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену, и даже вышел в лидеры, но вскоре пропустил не только гонщика «Ред Булл», но и своего напарника Оскара Пиастри и закончил заезд на третьей позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрока «Остина» Сарамутин о США
- Депутат Терюшков о Евро: «Покупая права на трансляцию, российские каналы поддерживают дискриминацию России. Это открытое пособничество НАТО, внимание к нему президента – лишь вопрос времени, уверен»
- Александр Мостовой: «Зачем мне искать работу? Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Я не буду выходить на дорогу и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство»
Свежие комментарии