Ландо Норрис: «не думаю, что нам бы хватило скорости для того, чтобы пройти Ферстаппена»

Норрис высказался о выступлении в спринте перед Гран-при Австрии. Пилот «Макларена», стартовавший со второй позиции, сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену, и даже вышел в лидеры, но вскоре пропустил не только гонщика «Ред Булл», но и своего напарника Оскара Пиастри и закончил заезд на третьей позиции.