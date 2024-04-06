Пронько: Катастрофа настигла именно русские регионы России

Можно сколько угодно рассуждать о том, что Россия – пятая экономика в мире, которая вот-вот станет четвёртой, но если граждане не ощущают этого достижения, а самое главное – у них нет уверенности в завтрашнем дне, то это пиррова победа.
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