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Израиль объявил план эвакуации жителей севера страны у границы с Ливаном

Израиль объявил план эвакуации жителей севера страны у границы с Ливаном

Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и армия Израиля опубликовало заявление, в соответствии с которым вооруженные силы страны намерены осуществить плана по эвакуации жителей районов страны, находящихся близко к государственной границе с Ливаном.

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