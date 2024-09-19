АвтоВАЗ: Lada Aura станет дороже 3 миллионов рублей

Предполагалось, что модель будет стоить от 2,6 до 3 миллионов рублей.Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что цена нового седана Lada Aura, который появится в продаже в сентябре 2024 года, будет выше 3 миллионов рублей.