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Новости экономики России

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Мировые продажи электромобилей выросли в июне на 13%

Согласно данным исследовательской компании Rho Motion, мировые продажи полностью электрических и подключаемых к сети гибридных автомобилей выросли в июне на 13% г/г благодаря увеличению объемов реализации в Китае, пишет Reuters.

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