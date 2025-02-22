«Первый канал» не смотрят. Почему Эрнст не реагирует на критику? Ему все равно, что думают зрители?

ВераВерная

Господдержка канала даёт ответы на все вопросы. Почему Эрнста должны волновать рейтинги просмотров Первого, денежки-то капают! Феноменальное убожество повестки вещания его канала похоже устраивает его кураторов. А кто сказал, что эти деятели не работают на наших врагов? Вот о том и речь. А Костик просто марионетка, его дёргают за ниточки, а его это устраивает. За такие деньги он и гопака спляшет.