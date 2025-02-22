StarPlus Посмотрим на свежий рейтинг от компании исследований медиа Mediascope — первую сотню самых популярных программ на российском ТВ.
«Первый канал» не смотрят. Почему Эрнст не реагирует на критику? Ему все равно, что думают зрители?
Комментарии
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ВераВерная
Господдержка канала даёт ответы на все вопросы. Почему Эрнста должны волновать рейтинги просмотров Первого, денежки-то капают! Феноменальное убожество повестки вещания его канала похоже устраивает его кураторов. А кто сказал, что эти деятели не работают на наших врагов? Вот о том и речь. А Костик просто марионетка, его дёргают за ниточки, а его это устраивает. За такие деньги он и гопака спляшет.
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18 час.
Анатолий Зотов
Если 1-й выключить, то никто и не заметит. Если только бюджет. 😁
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16 час.
AС
Andrey Свой
Не смотрю ящик 15 лет, не скучаю.
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15 час.
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