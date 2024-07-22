В России заявили о влиянии выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

Грызлов: выход Байдена из президентской гонки повлияет на украинский кризис Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский конфликт.
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