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Ивановские новости

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Цифровой рубль стал доступен жителям Ивановской области с 1 сентября

Цифровой рубль стал доступен жителям Ивановской области с 1 сентября

С 1 сентября россияне могут открывать счета и проводить операции в цифровых рублях. Денежные переводы и оплата товаров проходят круглосуточно, а для бизнеса приём платежей в новой валюте до конца года бесплатный.

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