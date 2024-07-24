Судя по сообщениям некоторых зарубежных СМИ, основной площадкой для размещения F-16 на Украине всё-таки может стать аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
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Судя по сообщениям некоторых зарубежных СМИ, основной площадкой для размещения F-16 на Украине всё-таки может стать аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
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