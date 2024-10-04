Педагогическая практика студентов в детском саду.

Государственное учреждение образования ´Детский сад #67 г. Бобруйска´ уже который год, в рамках договора о сотрудничестве, активно сотрудничает с учреждением образования ´Бобруйский государственный колледж имени А.
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