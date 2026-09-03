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За рулем

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Забыли права дома? Скоро можно будет показать инспектору QR-код из «Макса»

Забыли права дома? Скоро можно будет показать инспектору QR-код из «Макса»

Правительство подписало изменения, которые позволяют водителям показывать инспекторам ГАИ права и СТС через мессенджер «Макс».

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