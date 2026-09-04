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Врачи «Коммунарки» помогли 60-летней пациентке с опухолью родить малыша

Врачи «Коммунарки» помогли 60-летней пациентке с опухолью родить малыша

У 60-летней пациентки Московского многопрофильного центра «Коммунарка» Марины К. родился сын, несмотря на возникшую опухоль.

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