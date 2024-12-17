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Закон, порядок, государство

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Военные связисты ЦВО развернули систему скрытого управления войсками в ходе учения на Урале

Военные связисты ЦВО развернули систему скрытого управления войсками в ходе учения на Урале

Во время выполнения задач военнослужащие совершили марши в назначенные районы, где отработали вопросы маскировки позиций и выполнили нормативы по развертыванию.

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