Выставка, посвященная работе милиции в годы войны, открылась на Дворцовой площади

Она посвящена Дню Победы Выставку «Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященную Дню Победы, открыли 9 Мая губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии