Военное обозрение

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Борис Джонсон умолял коллег не голосовать против него, так как «в Консервативной партии нет достойного преемника»

Борис Джонсон умолял коллег не голосовать против него, так как «в Консервативной партии нет достойного преемника»

У британского премьер-министра Бориса Джонсона вчера, 6 июня, был сложный день. Вечером так называемый Британский комитет 1922 года (в него входят все парламентарии-члены Консервативной партии, входящие в правительство) проголосовал по вопросу о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Борису Джонсону.

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