Борис Джонсон умолял коллег не голосовать против него, так как «в Консервативной партии нет достойного преемника»

У британского премьер-министра Бориса Джонсона вчера, 6 июня, был сложный день. Вечером так называемый Британский комитет 1922 года (в него входят все парламентарии-члены Консервативной партии, входящие в правительство) проголосовал по вопросу о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Борису Джонсону.