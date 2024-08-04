Начиная с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля, заявили в Сбербанке Юлия ЧелкановаВладельцы банковских карт в России ожидают значительные изменения в работе крупнейшего банка страны – Сбербанка.
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