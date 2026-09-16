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SPORT24.ru

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Семин объяснил, почему Дзюба до сих пор не нашел себе клуб

Семин объяснил, почему Дзюба до сих пор не нашел себе клуб

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы.Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

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