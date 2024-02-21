Сумма госзакупок у малого бизнеса Кузбасса за год превысила 32 млрд рублей

Участие в системе закупок представителей малого и среднего бизнеса — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.
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