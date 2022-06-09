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Пушков: журнал Time и его читатели искажают смысл понятия «самый влиятельный человек»

Пушков: журнал Time и его читатели искажают смысл понятия «самый влиятельный человек»

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Читатели американского журнала Time, включившие украинского президента Владимира Зеленского самых влиятельных людей, либо не понимают значение этого термина, либо сознательно его искажают.

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