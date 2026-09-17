Участников электронного голосования на выборах ждут призы акции #ВыбираемВместе

18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Участники электронного голосования смогут стать победителями розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов».
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