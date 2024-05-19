Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" был задержан из-за травмы сотрудника

В аэропорту Кольцово, был задержан рейс компании “Уральские авиалинии”, следующий в Бишкек. Предполагаемая причина задержки — инцидент, произошедший во время руления самолёта, в результате которого необходима смена экипажа и подготовка к новой попытке взлёта.
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