Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" был задержан из-за травмы сотрудника

В аэропорту Кольцово, был задержан рейс компании “Уральские авиалинии”, следующий в Бишкек. Предполагаемая причина задержки — инцидент, произошедший во время руления самолёта, в результате которого необходима смена экипажа и подготовка к новой попытке взлёта.