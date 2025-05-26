Полиция прокомментировала избиение брюнетами парня с длинными волосами в Троицке

Местные жители утверждают, что подростки — из семей мигрантов.В городе Троицке (Челябинская область) возле кафе "Wаурма" на улице Гагарина произошла жестокая драка, в которой группа подростков, предположительно, включая детей мигрантов, избила молодого человека.
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