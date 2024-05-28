Крымчане могут высказаться о деятельности Сергея Аксёнова

С целью повышения доступности и качества информации о деятельности главы Республики Крым крымчане могут пройти опрос об эффективности предоставления информации о деятельности крымского лидера Сергея Аксёнова.
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