Доцент Балынин рассказал, как получить семейную выплату в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что с 2026 года ежегодную семейную выплату смогут получать работающие родители двух и более детей при соблюдении требований к доходу и имуществу.
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