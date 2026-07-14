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Доцент Балынин рассказал, как получить семейную выплату в 2026 году

Доцент Балынин рассказал, как получить семейную выплату в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что с 2026 года ежегодную семейную выплату смогут получать работающие родители двух и более детей при соблюдении требований к доходу и имуществу.

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