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Яннис Адетокумбо: «Когда у тебя идет бросок, игра становится намного проще»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после победы над «Лейкерс» (131:116) прокомментировал свой великолепный процент реализации бросков с игры (17 из 20).

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