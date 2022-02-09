Яннис Адетокумбо: «Когда у тебя идет бросок, игра становится намного проще»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после победы над «Лейкерс» (131:116) прокомментировал свой великолепный процент реализации бросков с игры (17 из 20).
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