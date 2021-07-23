Очередная мерзкая «культурная» провокация. Как отреагирует (и отреагирует ли) государство?

Любопытно, однакоОчередная мерзкая «культурная» провокация. Как отреагирует (и отреагирует ли) государство?Многие уже наслышаны об очередном русофобско-содомитском "шедевре", поэтому довольно кратко.Московский театр "Современник".Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenЛишить государственного финансирования, привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ в назидании остальной богеме, заражённой западными ценностями. От этой борзоты другого и не стоило ожидать.ГусЕнаГадость.Алексей АКВсех пидорасов хуячить так, чтобы ссались и бежали в Европу - выродкам место там!Если Государство само потакает этим ублюдкам и не придерживается закона о запрете пропаганды ЛГБТ , надо этими выблядками заниматься на другом , НАРОДНОМ уровне ! И пидарьем , и теми , кто их крышует!....Где мудакен- депутат Милонов? Опять сидит на порносайтах и дрочит?ГусЕнаВообще, Общество должно осудить и требовать возврата потраченных средств.Алексей АКНачинать бороться с пидорьем , мне кажется , надо с Министерства "культуры"...Слишком много тупой и прозападной падали внедрилось во власть ! Это намного хуже , чем какое то ворье из транспортной полиции.ГусЕнаСогласна. Это борьба за будущее наших детей. Унитазы-плевать, а вот гомосятина и трансмуть-это серьезно.ГГорьковчанинСлоав....Слова. А подонки куражатся.Комментировать
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