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Минобороны показало кадры освобождения Даченского в ДНР

Село Даченское в ДНР российские военнослужащие освободили 6 января. В Министерстве обороны РФ поделились кадрами боевой работы бойцов 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", которые принимали активное участие в освобождении населенного пункта.

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