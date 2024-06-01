Кирьос назвал позорным поведение Рублева в матче с Арнальди на "Ролан Гаррос"

Австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в социальной сети X раскритиковал представителя России Андрея Рублева, который во время матча Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") с итальянцем Маттео Арнальди неоднократно бил ракеткой по корту и пинал свою скамейку ногами.