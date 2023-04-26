«Известия»: в Минэкономразвития рассказали о заинтересованности граждан из стран СНГ, КНР, США «золотыми визами» России

Граждане из стран СНГ, КНР, Индии, Германии и США заинтересовались «золотыми визами» России. В Минэкономразвития заявили, что интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции проявляется регулярно, - пишет газета «Известия».