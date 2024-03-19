Рогов: ВС России улучшили позиции в центре села Работино

Армия России значительно улучшила свои позиции в центре села Работино на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости заявил руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель Комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
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