Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку

Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии